На Буковині за добу зафіксували 360 випадків коронавірусу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 71 112 випадків хвороби. За останню добу 161 особа одужала, 50 388 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1401 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1243 зразків та 823 експрес-тести.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 711 630 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 33 679 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.