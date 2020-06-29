На Буковині виявили 59 нових випадків коронавірусу, загалом 4745

КИЇВ. 29 червня. УНН. Станом на вечір неділі на Буковині офіційно підтверджено ще 59 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр опрацював 487 зразків. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука.