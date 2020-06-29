На Буковині виявили 59 нових випадків коронавірусу, загалом 4745
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Станом на вечір неділі на Буковині офіційно підтверджено ще 59 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр опрацював 487 зразків. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4745 осіб.
Також 28 червня COVID-19 побороли 13 буковинців.
Нагадаємо, в Україні вже майже 43 тис. випадків COVID-19, за добу - 917.