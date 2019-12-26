На Буковині викрили хакера, який продав персональні дані 250 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Чернівцях кіберполіція викрила хакера у викраденні та продажі персональних даних одного із ігрових сервісів. Таким чином він заробив близько чверть мільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
"За допомогою спам-розсилки він схиляв гравців до введення своїх користувацьких даних на фішингових сайтах. Отримані дані продавав. Таким чином хакер заробив близько чверть мільйона гривень. Потерпілими стали більш ніж 250 тисяч користувачів. Працівники кіберполіції в Чернівецькій області спільно зі слідчими Чернівецької поліції за процесуального керівництва Чернівецької місцевої прокуратури викрили у таких діях 22-річного мешканця Чернівецької області", - сказано у повідомленні.
Як учасник тематичних хакерських форумів, чоловік самостійно навчився основам створення шкідливих програмних засобів. Отримані знання почав практикувати для заробітку грошей.
Кіберполіція викрила злочинну схему: користувачу ігрового сервісу в приватні повідомлення направлявся лист. У повідомленні зазначалося, що він виграв промо-код для отримання бонусів у грі. Для того, щоб його отримати, необхідно перейти за посиланням. Посилання перенаправляло користувача на фішинговий ресурс, попередньо створений зловмисником. Даний веб-сайт був ідентичний оригіналу, лише частково відрізнялося доменне ім’я.
За даними кіберполіції, для авторизації ресурс пропонував користувачеві ввести свій логін та пароль. Введені дані одразу завантажувались на сервери зловмисника. Таким чином формувались бази даних, які продавались за допомогою хакерських форумів. Хакеру вдалося заробити близько чверті мільйона гривень.
Кіберполіція провела обшук в його помешканні. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та дві банківські карти, на які здійснювались транзакції незаконно отриманих грошей.
Під час попереднього огляду комп’ютерної техніки кіберполіцейськими попередньо встановлено, що потерпіло більш як 250 тисяч користувачів мережі Інтернет.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України.
Наразі проводяться відповідні комп’ютерно-технічні експертизи. Чоловікові загрожує до 5 років ув‘язнення.
Нагадаємо, у західному регіоні викрили групу хакерів, які незаконно продавали дані із закритих державних інформаційних ресурсів.