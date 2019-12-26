На Буковині викрили хакера, який продав персональні дані 250 тисяч людей

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Чернівцях кіберполіція викрила хакера у викраденні та продажі персональних даних одного із ігрових сервісів. Таким чином він заробив близько чверть мільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.