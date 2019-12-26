На Буковине разоблачили хакера, продавшего персональные данные 250 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Черновцах киберполиции разоблачила хакера в похищении и продаже персональных данных одного из игровых сервисов. Таким образом он заработал около четверти миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"С помощью спам-рассылки он склонял игроков до введения своих пользовательских данных на фишинговых сайтах. Полученные данные продавал. Таким образом хакер заработал около четверти миллиона гривен. Потерпевшими стали более 250 тысяч пользователей. Работники киберполиции в Черновицкой области совместно со следователями Черновицкой полиции по процессуальному руководству Черновицкой местной прокуратуры разоблачили в таких действиях 22-летнего жителя Черновицкой области", - говорится в сообщении.
Как участник тематических хакерских форумов, мужчина самостоятельно научился основам создания вредных программных средств. Полученные знания начал практиковать для заработка денег.
Киберполиции разоблачила преступную схему: пользователю игрового сервиса в личные сообщения направлялось письмо. В сообщении отмечалось, что он выиграл промо-код для получения бонусов в игре. Для того, чтобы его получить, необходимо перейти по ссылке. Ссылка перенаправила пользователя на фишинговый ресурс, предварительно созданный злоумышленником. Данный веб-сайт был идентичен оригиналу, только частично отличалось доменное имя.
По данным киберполиции, для авторизации ресурс предлагал пользователю ввести свой логин и пароль. Введенные данные сразу загружать на серверы злоумышленника. Таким образом формировались базы данных, продавались с помощью хакерских форумов. Хакеру удалось заработать около четверти миллиона гривен.
Киберполиция провела обыск в его доме. Изъята компьютерная техника, мобильный телефон и две банковские карты, на которые осуществлялись транзакции незаконно полученных денег.
Во время предварительного осмотра компьютерной техники киберполицейскими предварительно установлено, что пострадали более 250 тысячи пользователей сети Интернет.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.
Проводятся соответствующие компьютерно-технические экспертизы. Мужчине грозит до 5 лет заключения.
Напомним, в западном регионе разоблачили группу хакеров, которыая незаконно продавала данные из закрытых государственных информационных ресурсов.