На Буковині послаблюють карантин: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. З 1 липня у Чернівецькій області послаблюють карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на пресслужбу Чернівецької облдержадміністрації.
"На Буковині із 1 липня буде відновлено внутрішньообласне сполучення… При цьому у транспорті мають бути заповнені лише сидячі місця, а пасажири повинні їхати в масках. Також проводитимуть температурний скринінг", - повідомили в ОДА.
Крім того, зазначається, що буде дозволено роботу спортзалів та ресторанів, за умови, що у приміщенні перебуватимуть не більше 10 осіб.
"Із 1 липня відкриються стадіони та спортивні майданчики. Також дозволять проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі", - додали в пресслужбі.
Як зазначили в ОДА, напередодні Кабінет міністрів України зарахував Буковину до переліку областей, у яких можливе послаблення карантинних обмежень.
Нагадаємо, в Україні станом на 29 червня місто Київ та 12 областей не відповідають цільовим показникам, необхідних для переходу до наступного етапу послаблення карантинних обмежень.