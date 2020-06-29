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На Буковині послаблюють карантин: деталі

На Буковині послаблюють карантин: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. З 1 липня у Чернівецькій області послаблюють карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на пресслужбу Чернівецької облдержадміністрації.

"На Буковині із 1 липня буде відновлено внутрішньообласне сполучення… При цьому у транспорті мають бути заповнені лише сидячі місця, а пасажири повинні їхати в масках. Також проводитимуть температурний скринінг", - повідомили в ОДА.

Крім того, зазначається, що буде дозволено роботу спортзалів та ресторанів, за умови, що у приміщенні перебуватимуть не більше 10 осіб.

"Із 1 липня відкриються стадіони та спортивні майданчики. Також дозволять проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі", - додали в пресслужбі.

Як зазначили в ОДА, напередодні Кабінет міністрів України зарахував Буковину до переліку областей, у яких можливе послаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо, в Україні станом на 29 червня місто Київ та 12 областей не відповідають цільовим показникам, необхідних для переходу до наступного етапу послаблення карантинних обмежень.

Українські Національні Новини

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