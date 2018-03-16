На Буковині підліток намагався зарізати жінку-адміністратора
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Чернівецькій області взято під варту та повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство 16-річному хлопцеві, якій намагався вбити жінку-адміністратора нічного закладу. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області, передає УНН.
“Хлопцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (незакінчений замах на вбивство) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у виді тримання від вартою”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 16-річний житель Новоселицького району Чернівецької області, перебуваючи у одному з нічних закладів міста Новоселиці, уламком цеглини наніс удар в голову 42-річній жінці-адміністратору вказаного закладу, а також намагався завдати їй ножові поранення у життєво важливі органи.
Потерпіла чинила нападнику активний опір, завдяки чому отримала лише ножове поранення в руку. Оскільки довести свій злочинний намір до кінця підліток не зміг, він втік з місця скоєння злочину.
В Апеляційному суді Сумської області оскаржують виправдувальний вирок 15-річному хлопцеві за вбивство ножем чоловіка і поранення іншого.