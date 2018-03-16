На Буковине подросток пытался зарезать женщину-администратора
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Черновицкой области взят под стражу и сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство 16-летнему парню, котороый пытался убить женщину-администратора ночного заведения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передает УНН.
"Парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (незаконченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 16-летний житель Новоселицкого района Черновицкой области, находясь в одном из ночных заведений города Новоселицы, осколком кирпича нанес удар в голову 42-летней женщине-администратору указанного заведения, а также пытался нанести ей ножевые ранения в жизненно важные органы.
Потерпевшая оказала нападающему активное сопротивление, благодаря чему получила только ножевое ранение в руку. Поскольку доказать свой преступный умысел до конца подросток не смог, он скрылся с места преступления.
В Апелляционном суде Сумской области оспаривают оправдательный приговор 15-летнему парню за убийство ножом мужчину и ранения другого.