На Буковині негода пошкодила міст, що сполучає два райони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Буковині міст у селі Маршинці, який з'єднує Новоселицький та Герцаївський райони, пошкодило підтопленням. Рух по ньому заборонили до завершення ремонту. Про це на офіційній сторінці Facebook повідомили у поліції Чернівецької області, передає УНН.
"Рух через автомобільний міст у селі Маршинці, який сполучає Новоселицький та Герцаївський райони, усе ще перекрито. Внаслідок негоди пошкоджено плити конструкції і наразі міст потребує ремонту. Проїзд буде відновлено після завершення ремонтних робіт. Об’їзд аварійної ділянки здійснюється через села Магала (Новоселицький район) та Остриця (Герцаївський район). Прохання заздалегідь планувати свій маршрут, враховуючи схему об’їзду", - повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, через шторм на Азові підтопило 40 турбаз.