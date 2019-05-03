На Буковине непогода повредила мост, соединяющий два района
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На Буковине мост в селе Маршинцы, соединяющий Новоселицкий и Герцаевский районы, был поврежден подтоплением. Движение по нему запретили до завершения ремонта. Об этом на официальной странице Facebook сообщили в полиции Черновицкой области, передает УНН.
"Движение через автомобильный мост в селе Маршинцы, который соединяет Новоселицкий и Герцаевский районы, все еще перекрыто. Вследствие непогоды повреждены плиты конструкции и пока мост нуждается в ремонте. Проезд будет восстановлено после завершения ремонтных работ. Объезд аварийного участка осуществляется через села Магала (Новоселицкий район) и Остриця (Герцаевский район). Просьба заранее планировать свой маршрут, учитывая схему объезда", - сообщили в полиции.
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