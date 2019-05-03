На Буковине непогода повредила мост, соединяющий два района

"Движение через автомобильный мост в селе Маршинцы, который соединяет Новоселицкий и Герцаевский районы, все еще перекрыто. Вследствие непогоды повреждены плиты конструкции и пока мост нуждается в ремонте. Проезд будет восстановлено после завершения ремонтных работ. Объезд аварийного участка осуществляется через села Магала (Новоселицкий район) и Остриця (Герцаевский район). Просьба заранее планировать свой маршрут, учитывая схему объезда", - сообщили в полиции.



Как сообщал УНН, из-за шторма на Азове подтопило 40 турбаз.