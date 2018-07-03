На Буковині мотоцикліст влетів на великій швидкості в авто і загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. В результаті ДТП у Новоселівському районі Чернівецької області загинув чоловік. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Чернівецької області, передає УНН.
“Внаслідок зіткнення автомобіля марки Mercedes-Benz під керуванням 29-річного жителя міста Новоселиця із мотоциклом BMW, за кермом якого перебував 37-річний мешканець села Маршинці, останній загинув”, — про це йдеться у повідомленні.
Як зазначається, подія сталася 2 липня на дорозі по вулиці Головній в селі Зелений Гай Новоселицького району Чернівецької області.
В наслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліста доставили до Новоселицької центральної районної лікарні. Однак врятувати життя потерпілому лікарям не вдалося. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.
За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують траспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для з’ясування всіх обставин ДТП поліціянти звернулися до суду з клопотанням про призначення низки експертиз.
Нагадаємо, 30 червня на трасі Київ-Чернігів сталося ДТП, унаслідок якого легковий автомобіль розірвало навпіл.