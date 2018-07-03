На Буковине мотоциклист влетел на большой скорости в авто и погиб

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 76544 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110610 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131641 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138620 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174853 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154950 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142280 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В результате ДТП в Новоселовском районе Черновицкой области погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области, передает УНН.

“В результате столкновения автомобиля марки Mercedes-Benz под управлением 29-летнего жителя города Новоселица с мотоциклом BMW, за рулем которого находился 37-летний житель села Маршинцы, последний погиб”, — об этом говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошел 2 июля на дороге по улице Главной в селе Зеленый Гай Новоселицкого района Черновицкой области.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклиста доставили в Новоселицкую центральную районную больницу. Однако спасти жизнь пострадавшему врачам не удалось. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортные средствами) Уголовного кодекса Украины. Для выяснения всех обстоятельств ДТП полицейские обратились в суд с ходатайством о назначении ряда экспертиз.

Напомним, 30 июня на трассе Киев-Чернигов произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль разорвало пополам.

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