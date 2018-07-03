На Буковине мотоциклист влетел на большой скорости в авто и погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В результате ДТП в Новоселовском районе Черновицкой области погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области, передает УНН.
“В результате столкновения автомобиля марки Mercedes-Benz под управлением 29-летнего жителя города Новоселица с мотоциклом BMW, за рулем которого находился 37-летний житель села Маршинцы, последний погиб”, — об этом говорится в сообщении.
Как отмечается, инцидент произошел 2 июля на дороге по улице Главной в селе Зеленый Гай Новоселицкого района Черновицкой области.
В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклиста доставили в Новоселицкую центральную районную больницу. Однако спасти жизнь пострадавшему врачам не удалось. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортные средствами) Уголовного кодекса Украины. Для выяснения всех обстоятельств ДТП полицейские обратились в суд с ходатайством о назначении ряда экспертиз.
Напомним, 30 июня на трассе Киев-Чернигов произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль разорвало пополам.