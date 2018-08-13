На Буковині для юних футболістів будують 8 нових міні-полів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На території Чернівецької області триває будівництво 8 спортивних майданчиків зі штучним покриттям для гри в міні-футбол. Про це УНН повідомили у Чернівецькій ОДА.
“В процесі будівництва перебуває 8 спортивних стадіонів для гри в міні-футбол, що планується завершити до кінця 2018 року”, — підкреслили в облдержадміністрації.
Крім того, за даними ОДА, з початку року на території області збудовано вже 3 спортивних стадіони для гри в міні-футбол за адресами: м.Чернівці, вул.Луковецька, 29А, Глибоцький р-н, с.Волока, Сторожинецький р-н, с.Великий Кучурів.
Нагадаємо, восени в Україні розпочнуть роботу близько 500 нових футбольних міні-майданчиків.
Крім цього, поточного року держава виділила на аналогічні потреби ще 300 млн грн.
Як писав УНН, Федерація футболу України запланувала будівництво до кінця 2020 року 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.
“І ми впевнено рухаємося до реалізації цієї мети. Якщо, наприклад, до 2014 року було побудовано 768 майданчиків для футболу, то з 2014 по 2018 рік уже побудовано більше 720 об’єктів футбольної інфраструктури (зокрема, вісім стадіонів). Зараз на етапі будівництва перебуває близько 800 об’єктів”, — зазначив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.