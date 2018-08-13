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На Буковине для юных футболистов строят 8 новых мини-полей

Киев • УНН

 • 10098 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. На территории Черновицкой области продолжается строительство 8 спортивных площадок с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Об этом сообщили УНН в Черновицкой ОГА.

На Буковине для юных футболистов строят 8 новых мини-полей

"В процессе строительства находится 8 спортивных стадионов для игры в мини-футбол, которые планируется завершить к концу 2018 года", - подчеркнули в облгосадминистрации.

Кроме того, по данным ОГА, с начала года на территории области построено уже три спортивных стадиона для игры в мини-футбол по адресам: г.Черновцы, ул.Луковецкая, 29А, Глибоцкий р-н, с.Волока, Сторожинецкий р-н , с.Большой Кучурив.

Напомним, осенью в Украине начнут работу около 500 новых футбольных мини-площадок.

Кроме этого, в текущем году государство выделило на аналогичные нужды еще 300 млн грн.

Как писал УНН, Федерация футбола Украины запланировала строительство до конца 2020 года 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

"И мы уверенно движемся к реализации этой цели. Если, например, до 2014 года было построено 768 площадок для футбола, то с 2014 по 2018 год уже построено более 720 объектов футбольной инфраструктуры (в частности, восемь стадионов). Сейчас на этапе строительства находится около 800 объектов", - отметил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.

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