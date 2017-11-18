На будівництві в центрі Києва стався обвал
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада .УНН. У Києві на вул. Кожум'яцька 22 стався обвал на будівництві, передає кореспондент УНН.
За словами робочих, обвал стався через те, що арматура не витримала опалубка. Наразі ведуться активні ремонтні роботи.
Крім того, за даними поліції, в результаті обвалу ніхто серйозно не постраждав.
"За повідомленням служби "103" один чоловік отримав забій м"яких тканин обличчя. Не госпіталізовувався", - зазначили в поліції.
У поліції зазначили, що після надання висновків профільних служб та проведеної перевірки буде прийняте процесуальне рішення.
Як повідомляв УНН, у Херсоні чоловік загинув внаслідок обвалу на непрацюючому комбінаті.