На стройке в центре Киева произошел обвал

По словам рабочих, обвал произошел из-за того, что арматура не выдержала опалубка. Сейчас ведутся ремонтные работы.

Кроме того, по данным полиции, в результате обвала никто серьезно не пострадал.

"По сообщению службы" 103 "один человек получил ушиб м" тканей лица. НЕ госпитализовувався ", - отметили в полиции.

В полиции отметили, что после предоставления выводов профильных служб и проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал УНН, в Херсоне мужчина погиб в результате обвала на неработающем комбинате.