На стройке в центре Киева произошел обвал
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября .УНН. В Киеве на ул. Кожемяцкая 22 произошел обвал на стройке, передает корреспондент УНН.
По словам рабочих, обвал произошел из-за того, что арматура не выдержала опалубка. Сейчас ведутся ремонтные работы.
Кроме того, по данным полиции, в результате обвала никто серьезно не пострадал.
"По сообщению службы" 103 "один человек получил ушиб м" тканей лица. НЕ госпитализовувався ", - отметили в полиции.
В полиции отметили, что после предоставления выводов профильных служб и проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщал УНН, в Херсоне мужчина погиб в результате обвала на неработающем комбинате.