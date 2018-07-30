На будівлі мерії Парижа помістили фото Сенцова

“Повністю підтримуємо Олега Сенцова, українського кінорежисера, якого чотири роки утримують в Росії. Ми сподівалися на його свободу, а тепер боїмося за його життя. Ми сподіваємося на справедливість. Справедливість для нього означає свобода”, — написав Клюгман у соцмережі.

Він також додав, що для Сенцова має першорядне значення мобілізація сил усіх небайдужих. Крім того, у заході взяла участь мера Парижа Анн Ідальго. Вона також закликала звільнити Сенцова.

Як повідомляв УНН, нещодавно стало відомо, що на підтримку українського режисера, політв’язня Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії, на будівлі мерії у французькій столиці Парижі у понеділок розмістять фотографію українця. Про це інформували на сторінці глобальної кампанії для звільнення бранців Кремля Save Oleg Sentsov у соцмережі Facebook.