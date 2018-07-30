На здании мэрии Парижа поместили фото Сенцова

“Полностью поддерживаем Олега Сенцова, украинского кинорежиссера, которого четыре года удерживают в России. Мы надеялись на его свободу, а теперь боимся за его жизнь. Мы надеемся на справедливость. Справедливость для него значит свобода”, — написал Клюгман в соцсети.

Он также добавил, что для Сенцова имеет первостепенное значение мобилизация сил всех неравнодушных. Кроме того, в мероприятии приняла участие мэра Парижа Анн Идальго. Она также призвала освободить Сенцова.

Как сообщал УНН, недавно стало известно, что в поддержку украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, содержащегося в российской колонии, на здании мэрии во французской столице Париже в понедельник разместят фотографию украинца. Об этом информировали на странице глобальной кампании для освобождения пленников Кремля Save Oleg Sentsov в соцсети Facebook.