На Бермуди насувається тропічний шторм "Джеррі"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Атлантичному океані тропічний шторм "Джеррі" наближається до Бермудських островів, повідомляє УНН з посиланням на Національний центр США зі спостереження за ураганами (NHC).
У центрі зазначають, що шторм зараз знаходиться за 440 км на північний захід від островів і поки рухається в північному напрямку зі швидкістю 13 км. Швидкість вітру оцінюється в 95 км на годину.
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На островах оголосили попередження про тропічний шторм. Очікується, що "Джеррі" накриє Бермуди 25 вересня.
Нагадаємо, в Японії через тайфун "Тапа" постраждали 19 осіб.