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На АЗС "БРСМ-Нафти" додали на чек QR-код для перевірки сплачених податків

На АЗС "БРСМ-Нафти" додали на чек QR-код для перевірки сплачених податків

Київ • УНН

 • 64602 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" додала на чек QR-код, щоб кожен клієнт міг переконатися в тому, що компанія працює чесно і сплачує податки в повному обсязі. Про це в facebook повідомив топ-менеджер "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук, передає УНН.

Нагадаємо, останні тижні "БРСМ-Нафта" опинилась під прицілом чорної піар-кампанії в ЗМІ та соціальних медіа. Як повідомляють в компанії, мета атаки - змусити мережу підвищити ціни на паливо.

"Оскільки опоненти закидають "БРСМ-Нафта" нібито випуск "лівих" чеків, ми рішуче і публічно спростовуємо ці звинувачення. Щоб довести всім, що наша мережа працює чесно і сумлінно платить податки, від сьогодні ми почали видавати чеки з QR-кодом", - написав Олександр Мельничук.

Такі чеки видаються на всіх автозаправних комплексах "БРСМ-Нафти" кожному клієнту після будь-якої транзакції. Відсканувавши код, можна перевірити, чи є чек в базі Державної податкової служби.

"У нас немає жодного "лівого" чека, в чому нас звинувачують деякі недобросовісні особи - псевдо-експерти Сергій і Артем Куюн", - написав Мельничук.

Він закликав главу податкового комітету ВРУ Данила Гетманцева, керівників фіскальної і податкової служб Вадима Мельника і Олексія Любченка не піддаватися провокаціям псевдо-експертів і не ретранслювати неправдиву інформацію.

"Це шкодить вашій персональної репутації, а також репутації соціально відповідального бізнесу", - додав Мельничук.

Як раніше повідомлялося, "БРСМ-Нафта" ініціює загальнонаціональну перевірку якості палива найбільших мереж АЗС. У компанії висловили готовність оплатити аналіз за умови, що його проведуть незалежні автоексперти і лабораторії. За допомогою об'єктивного і неупередженого дослідження "БРСМ-Нафта" має намір довести, що її паливо відповідає всім стандартам і вимогам Євро 5.

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