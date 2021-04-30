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На АЗС “БРСМ-Нафты” добавили на чек QR-код для проверки уплаченных налогов

На АЗС “БРСМ-Нафты” добавили на чек QR-код для проверки уплаченных налогов

Киев  •  УНН

 • 64590 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сеть АЗС “БРСМ-Нафта” добавила на чек QR-код, чтобы каждый клиент мог убедиться в том, что компания работает честно и выплачивает налоги в полном объеме. Об этом в facebook сообщил топ-менеджер “БРСМ-Нафта” Александр Мельничук, передает УНН.

Напомним, последние недели “БРСМ-Нафта” подвергается черной пиар-кампании в СМИ и социальных медиа. Как сообщают в компании, цель атаки — вынудить сеть повысить цены на топливо.

“Поскольку оппоненты закидывают „БРСМ-Нафте“ якобы выпуск „левых“ чеков, мы решительно и публично опровергаем эти обвинения. Чтобы доказать всем, что наша сеть работает честно и добросовестно платит налоги, с сегодняшнего для мы начали выдавать чеки с QR-кодом”, — написал Александр Мельничук.

Такие чеки выдаются на всех автозаправочных комплексах “БРСМ-Нафты” каждому клиенту после любой транзакции. Отсканировав код, можно проверить, есть ли чек в базе Государственной налоговой службы.

“У нас нет ни одного „левого“ чека, в чем нас обвиняют некоторые недобросовестные лица — псевдо-эксперты Сергей и Артем Куюны”, — написал Мельничук.

Он призвал главу налогового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, руководителей фискальной и налоговой служб Вадима Мельника и Алексея Любченко не поддаваться провокациям псевдо-экспертов и не ретранслировать неправдивую информацию.

“Это вредит вашей персональной репутации, а также репутации социально ответственного бизнеса”, — добавил Мельничук.

Как ранее сообщалось, “БРСМ-Нафта” инициирует общенациональную проверку качества топлива крупнейших сетей АЗС. В компании высказали готовность оплатить анализ при условии, что его проведут независимые автоэксперты и лаборатории. Посредством объективного и непредвзятого исследования “БРСМ-Нафта” намерена доказать, что ее топливо отвечает всем стандартам и требованиям Евро 5.

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