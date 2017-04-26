На АЗС Амік здорожчало пальне - моніторинг АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 26 квітня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,91 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 25,75 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 28,17, а ДП — в середньому 24,20 грн за літр.
У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 24,56 грн за літр, А-95 — 25,49 грн за літр, А-95+ — 26,93 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 22,93 грн за літр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 23,22 грн за літр, А-95 — 23,74, А-95+ — 24,61 грн за літр та ДП — 21,67 грн за літр.
Ціни на скраплений газ:
на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 11,91 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,79 грн на літр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,36 грн на літр.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ріст цін на бензини зумовило подорожання нафтопродуктів на кордоні.