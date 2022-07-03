На автоперегонах "Формула-1" сталася найбільша аварія в історії

Деталі

Гран-прі Формули-1 у Сільверстоуні розпочався з масової аварії, внаслідок якої двом гонщикам знадобилася медична допомога.

Гонщики тільки-но стартували, як пілот "Альфа Таурі" П'єр Гаслі намагався атакувати позиції Расселла та Чжоу, намагаючись пройти поміж них.

Гаслі зачепив колесо британця з "Мерседес", після цього розпочалася ланцюгова реакція, у яку потрапили усі п'ять гонщиків.

The halo saved Zhou Guanyu's lifepic.twitter.com/rp1jvB0YiN