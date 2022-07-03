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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 55704 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На автоперегонах "Формула-1" сталася найбільша аварія в історії

На автоперегонах "Формула-1" сталася найбільша аварія в історії

Київ • УНН

 • 373027 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. На автоперегонах "Формула-1" сталася одна з найбільших аварій в історії. Болід китайця Чжоу злетів у повітря і влучив у огорожу. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Гран-прі Формули-1 у Сільверстоуні розпочався з масової аварії, внаслідок якої двом гонщикам знадобилася медична допомога.

Гонщики тільки-но стартували, як пілот "Альфа Таурі" П'єр Гаслі намагався атакувати позиції Расселла та Чжоу, намагаючись пройти поміж них.

Гаслі зачепив колесо британця з "Мерседес", після цього розпочалася ланцюгова реакція, у яку потрапили усі п'ять гонщиків.

The halo saved Zhou Guanyu's lifepic.twitter.com/rp1jvB0YiN

— Viran (@MadnessFc4) July 3, 2022

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