На автогонке "Формула-1" произошла крупнейшая авария в истории
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. На автогонках "Формула-1" произошла одна из самых крупных аварий в истории. Болид китайца Чжоу взлетел на воздух и попал в ограждение. Об этом сообщает УНН.
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Гран-при Формулы-1 в Сильверстоуне начался с массовой аварии, в результате которой двум гонщикам понадобилась медицинская помощь.
Гонщики только что стартовали, как пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли пытался атаковать позиции Расселла и Чжоу, пытаясь пройти между ними.
Гасли задел колесо британца из "Мерседеса", после этого началась цепная реакция, в которую попали все пять гонщиков.
The halo saved Zhou Guanyu's lifepic.twitter.com/rp1jvB0YiN— Viran (@MadnessFc4) July 3, 2022