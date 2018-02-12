На Арабатській стрілці у лютому зацвіли червонокнижні рослини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Херсонській області через теплу погоду зацвів пізньоцвіт ангарський, який внесено до Червоної Книги України. Про це повідомляє Щасливцевська сільська рада, передає УНН.

“На дворі — лютий місяць, а в полі, через теплу погоду, вже цвітуть весняні квіти. Ось і пізньоцвіт анкарський вже пробудився і стрімко тягнеться до сонечка. Невеличкі галявинки пізньоцвіту ще можна побачити на незабудованих територіях між сілами Щасливцеве та Стрілковим. Ця ніжна і красива квітка занесена до Червоної Книги України і зривати її заборонено! Пізньоцвіт анкарський, як вид, охороняється в Карадазькому природному заповіднику і в нашому Азово-Сиваському національно-природному парку”, — йдеться в повідомлені.

Пізньоцві́т анка́рський це отруйна багаторічна рослина родини Пізньоцвітових. Вид занесений до Червоної книги України у статусі “Вразливий”. Декоративна культура.

Нагадаємо, в Ужгороді почали цвісти перші весняні квіти — підсніжники та весняник.

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