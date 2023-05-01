На Adidas подали до суду через співпрацю з Каньє Вестом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Інвестор Yeezy подав до суду на компанію Adidas, стверджуючи, що фірма знала про проблемну поведінку Каньє Веста та його антисемітські висловлювання задовго до того, як вони розірвали партнерство, пише BBC, передає УНН.
Деталі
Yeezy подали на компанію до суду, тому що впевнені, що фірма знала про поведінку Каньє Веста та його антисемітські висловлювання задовго до розірвання угоди про співпрацю.
У відповідь Adidas заявив: "Ми категорично відкидаємо ці безпідставні звинувачення".
Також у компанії додали, що "вживатимуть всіх необхідних заходів, щоб активно захищатися від них".
Раніше компанія з виробництва спортивного одягу Adidas припинила співпрацю з дизайнером і репером Каньє Вестом, після його антисемітських висловлювань. Сам репер не є стороною в судовому процесі.
Раніше Вест брав участь у створені лінії кросівок під брендом Yeezy. Після інциденту з репером в Adidas заявили, що компанія може втратити до 700 мільйоні євро, залишившись з непроданими товаром на сотні мільйонів євро.
У жовтні минулого року, коли компанія припинила співпрацю, вона заявила: "Adidas не терпить антисемітизму та будь-яких інших проявів мови ненависті".
"Нещодавні коментарі та дії Yeezy були неприйнятними, ненависницькими та небезпечними, і вони порушують цінності компанії - різноманітність та інклюзивність, взаємоповагу та справедливість", - зазначили у Adidas.
Доповнення
Однак інвестор, якый подав позов проти компанії стверджуэ, що Adidas знав про інші сумнівні вчинки Веста, говорячи, що вони обговорювали це з колишнім виконавчим директором Каспером Рорстедом, а також іншими керівниками.