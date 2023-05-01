На Adidas подали до суду через співпрацю з Каньє Вестом

ukru
12:29 • 14601 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 112007 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 111083 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 115809 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 167967 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 335387 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 431056 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 334619 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354590 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311953 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 110348 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 117026 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 125330 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 93541 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 71833 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 111961 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 167929 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 450736 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 589476 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 617895 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 47165 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 93541 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 125330 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 224030 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 431043 перегляди
Актуальне
На Adidas подали до суду через співпрацю з Каньє Вестом

На Adidas подали до суду через співпрацю з Каньє Вестом

Київ • УНН

 • 407907 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Інвестор Yeezy подав до суду на компанію Adidas, стверджуючи, що фірма знала про проблемну поведінку Каньє Веста та його антисемітські висловлювання задовго до того, як вони розірвали партнерство, пише BBC, передає УНН.

Деталі

Yeezy подали на компанію до суду, тому що впевнені, що фірма знала про поведінку Каньє Веста та його антисемітські висловлювання задовго до розірвання угоди про співпрацю.

У відповідь Adidas заявив: "Ми категорично відкидаємо ці безпідставні звинувачення".

Також у компанії додали, що "вживатимуть всіх необхідних заходів, щоб активно захищатися від них".

Раніше компанія з виробництва спортивного одягу Adidas припинила співпрацю з дизайнером і репером Каньє Вестом, після його антисемітських висловлювань. Сам репер не є стороною в судовому процесі.

Раніше Вест брав участь у створені лінії кросівок під брендом Yeezy. Після інциденту з репером в Adidas заявили, що компанія може втратити до 700 мільйоні євро, залишившись з непроданими товаром на сотні мільйонів євро.

У жовтні минулого року, коли компанія припинила співпрацю, вона заявила: "Adidas не терпить антисемітизму та будь-яких інших проявів мови ненависті".

"Нещодавні коментарі та дії Yeezy були неприйнятними, ненависницькими та небезпечними, і вони порушують цінності компанії - різноманітність та інклюзивність, взаємоповагу та справедливість", - зазначили у Adidas.

Доповнення

Однак інвестор, якый подав позов проти компанії стверджуэ, що Adidas знав про інші сумнівні вчинки Веста, говорячи, що вони обговорювали це з колишнім виконавчим директором Каспером Рорстедом, а також іншими керівниками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25