На 87-у окрузі залишилося порахувати 6%: розрив між Вірастюком і Шевченком - менше 800 голосів

Деталі

Так, в одномандатному виборчому окрузі №87 на Прикарпатті за підсумками опрацювання 94,01% дільничних протоколів з голосування на довиборах у ВР у трійці лідерів Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" (31,32%, 14 903 голосів), Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" (29,73%, 14 143 голосів) та Руслан Кошулинський від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (28,86%, 13 732 голосів).

Різниця у кількості отриманих голосів у лідерів перегонів Вірастюка та Шевченка становить 760 голосів.

За даними спостерігачів ОПОРИ, за сьогодні, станом на зараз, є три дільниці, де перерахували голоси.

"На дільниці №260028 визнано голосування недійсним та виявлено розбіжності у кількості голосів. На дільницях №260481 та №260483 перерахунок підтвердив результати дільничної виборчої комісії", - вказали в ОПОРІ.

Доповнення

Раніше ОВК почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. ОВК виявила розбіжності у кількості бюлетенів вже на п’яти дільницях. А недійсними результати визнали вже на 4-х.

Після того, як підрахунок голосів на окрузі 30 березня “застряг” на 67%, народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

За даними Громадської мережі ОПОРА, робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК.

Додамо, раніше на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

Так, 28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківській (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%. Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.