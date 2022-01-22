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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 78286 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На 22 січня встановлено ціну на банківські метали

На 22 січня встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 22653 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Національний банк України на 22 січня 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Деталі

Національний банк України станом на ранок 22 січня встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:

Золото — 1 670.8632 грн;

Срібло — 22.1921 грн;

Платина — 942.7415 грн;

Паладій — 1 897.9654 грн.

У порівнянні з 21 січня курс золота і платини впав, срібла та паладію — зріс.

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