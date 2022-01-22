На 22 січня встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Національний банк України на 22 січня 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Деталі
Національний банк України станом на ранок 22 січня встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:
Золото — 1 670.8632 грн;
Срібло — 22.1921 грн;
Платина — 942.7415 грн;
Паладій — 1 897.9654 грн.
У порівнянні з 21 січня курс золота і платини впав, срібла та паладію — зріс.