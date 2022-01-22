На 22 січня встановлено ціну на банківські метали

Деталі

Національний банк України станом на ранок 22 січня встановив такі ціни на банківські метали за 1 грам:

Золото — 1 670.8632 грн;

Срібло — 22.1921 грн;

Платина — 942.7415 грн;

Паладій — 1 897.9654 грн.

У порівнянні з 21 січня курс золота і платини впав, срібла та паладію — зріс.