На 17 березня встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 541.0231 грн;

Срібло — 23.0756 грн;

Платина — 1 086.0081 грн;

Паладій — 2 235.4055 грн.

У порівнянні з 16 березня, курс усіх зазначених металів зріс, окрім срібла, курс якого - впав.