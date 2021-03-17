На 17 березня встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Національний банк України на 17 березня 2021 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 541.0231 грн;
Срібло — 23.0756 грн;
Платина — 1 086.0081 грн;
Паладій — 2 235.4055 грн.
У порівнянні з 16 березня, курс усіх зазначених металів зріс, окрім срібла, курс якого - впав.