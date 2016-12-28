Н.Севастьянова: рішення московського суду щодо Революції Гідності – це один з актів російської пропаганди

“Для нас все дуже просто в цьому питанні. Один із зрадників України, з колишніх народних депутатів подав цей позов в країні, яка не має юрисдикції з цього питання. Кишеньковий суд пана Путіна розглянув це питання і виніс рішення, яке йому було вказано винести, а для нас воно не має жодних правових наслідків і навіть немає тут на що реагувати. Це один з актів російської пропаганди, який намагається просто під вивіскою суду продовжити свою агресивну політику”, — зазначила вона.

На запитання, чи є перспектива процесу у міжнародних судових інституціях, Н.Севастьянова відповіла: “Казати про внутрішні питання України, а саме Революцію Гідності, і надання їй оцінки в якихось міжнародних судах на сьогоднішній день для цього немає жодних підстав і жодної такої юрисдикції”.