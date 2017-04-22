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Н.Холодницький сподівається на об'єктивне рішення суду у справі М.Мартиненка

Н.Холодницький сподівається на об'єктивне рішення суду у справі М.Мартиненка

Київ • УНН

 • 9073 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що сподівається на об'єктивність рішення суду у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Про це він повідомив в суботу в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Зараз очікуємо рішення суду, сподіваюсь, що воно буде законним і справедливим", - сказав він.

Як повідомляв УНН, суд пішов до нарадчої кімнати для обрання запобіжного заходу М.Мартиненку.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопочуть про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. САП планує клопотати про застосування до нього арешту з можливістю внесення 150 млн грн застави.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

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