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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україна хоче створити тимчасовий офіс прокурора у Європі – Костін

Україна хоче створити тимчасовий офіс прокурора у Європі – Костін

Київ • УНН

 • 1416090 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна ініціює створення тимчасового офісу прокурора в одному з європейських міст в рамках стратегії кримінального переслідування та уніфікації доказів скоєних росією воєнних злочинів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін, передає УНН.

Цитата

«Вчора взяв участь у засіданні робочої групи під головуванням Голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Опрацьовуємо шляхи створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Детально обговорили правові механізми та посилення співпраці з міжнародними партнерами», - написав Костін у Facebook.

Він зазначив, що питання Спецтрибуналу голосно звучатиме на всіх міжнародних майданчиках.

«Зокрема, ініціюємо створення Interim Prosecutor’s Office для напрацювання стратегії кримінального переслідування та уніфікації доказів щодо злочину агресії проти України. Офіс може працювати в одному з європейських міст за підтримки наших партнерів», - повідомив Костін.

Доповнення

У Нідерландах підтримали створення спецтрибуналу для розслідування злочинів рф в Україні.

Президент України Володимир Зеленський закликав створити спеціальний трибунал, щоб притягнути до відповідальності політичне й військове керівництво росії.

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