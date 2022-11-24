Україна хоче створити тимчасовий офіс прокурора у Європі – Костін

Цитата

«Вчора взяв участь у засіданні робочої групи під головуванням Голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Опрацьовуємо шляхи створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Детально обговорили правові механізми та посилення співпраці з міжнародними партнерами», - написав Костін у Facebook.

Він зазначив, що питання Спецтрибуналу голосно звучатиме на всіх міжнародних майданчиках.

«Зокрема, ініціюємо створення Interim Prosecutor’s Office для напрацювання стратегії кримінального переслідування та уніфікації доказів щодо злочину агресії проти України. Офіс може працювати в одному з європейських міст за підтримки наших партнерів», - повідомив Костін.

Доповнення

У Нідерландах підтримали створення спецтрибуналу для розслідування злочинів рф в Україні.

Президент України Володимир Зеленський закликав створити спеціальний трибунал, щоб притягнути до відповідальності політичне й військове керівництво росії.