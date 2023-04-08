МЗС засудило виділення окупантами землі в Криму учасникам війни проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України "рішуче засудило" виділення російською окупаційною адміністрацією земельних ділянок в тимчасово окупованому Криму учасникам війни проти України, передає УНН.
Деталі
У заяві вказано, що представники окупаційної адміністрації в Криму ухвалили "нікчемне" рішення та виділяють сотні земельних ділянок російським військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях проти України. МЗС наголосило, що "подібні "заохочення" убивцям є злочинними і нікчемними" та будуть скасовані разом з іншими рішеннями, схваленими окупантами на півострові.
Цитата
"Ми твердо переконані, що покласти край свавіллю поки що діючої злочинної окупаційної адміністрації в тимчасово окупованому Криму та відновити законність та правопорядок можливо лише єдиним щляхом – відновленням суверенітету України над Кримським півостровом та усіма іншими тимчасово окупованими територіями України", - йдеться в заяві.
Доповнення
РосЗМІ у п'ятницю, 7 квітня, повідомили, що підконтрольна рф влада Криму хоче почати видачу наказів про надання земельних ділянок учасникам війни проти України. За їх даними, до видачі готові 511 ділянок загальною площею 56 га, які розташовані у Ліснівському сільському поселенні Сакського району.
Нагадаємо
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 2 квітня оприлюднив 12 кроків деокупації Криму.