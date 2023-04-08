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МИД осудил выделение оккупантами земли в Крыму участникам войны против Украины

МИД осудил выделение оккупантами земли в Крыму участникам войны против Украины

Киев • УНН

 • 878713 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины "решительно осудило" выделение российской оккупационной администрацией земельных участков во временно оккупированном Крыму участникам войны против Украины, передает УНН.

Детали

В заявлении указано, что представители оккупационной администрации в Крыму приняли "ничтожное" решение и выделяют сотни земельных участков российским военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях против Украины. МИД подчеркнул, что "подобные "поощрения" убийцам являются преступными и ничтожными" и будут отменены вместе с другими решениями, одобренными оккупантами на полуострове.

Цитата

"Мы твердо убеждены, что положить конец произволу пока действующей преступной оккупационной администрации во временно оккупированном Крыму и восстановить законность и правопорядок возможно только единственным путем – восстановлением суверенитета Украины над Крымским полуостровом и всеми другими временно оккупированными территориями Украины", - говорится в заявлении.

Дополнение

РосСМИ в пятницу, 7 апреля, сообщили, что подконтрольные рф власти Крыма хотят начать выдачу приказов о предоставлении земельных участков участникам войны против Украины. По их данным, к выдаче готовы 511 участков общей площадью 56 га, которые  расположены в Лесновском сельском поселении Сакского района.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 2 апреля обнародовал 12 шагов деоккупации Крыма.

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