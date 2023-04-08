МИД осудил выделение оккупантами земли в Крыму участникам войны против Украины

Детали

В заявлении указано, что представители оккупационной администрации в Крыму приняли "ничтожное" решение и выделяют сотни земельных участков российским военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях против Украины. МИД подчеркнул, что "подобные "поощрения" убийцам являются преступными и ничтожными" и будут отменены вместе с другими решениями, одобренными оккупантами на полуострове.

Цитата

"Мы твердо убеждены, что положить конец произволу пока действующей преступной оккупационной администрации во временно оккупированном Крыму и восстановить законность и правопорядок возможно только единственным путем – восстановлением суверенитета Украины над Крымским полуостровом и всеми другими временно оккупированными территориями Украины", - говорится в заявлении.

Дополнение

РосСМИ в пятницу, 7 апреля, сообщили, что подконтрольные рф власти Крыма хотят начать выдачу приказов о предоставлении земельных участков участникам войны против Украины. По их данным, к выдаче готовы 511 участков общей площадью 56 га, которые расположены в Лесновском сельском поселении Сакского района.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 2 апреля обнародовал 12 шагов деоккупации Крыма.