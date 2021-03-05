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МЗС запустило проект із просування українських IT-послуг за кордоном

МЗС запустило проект із просування українських IT-послуг за кордоном

Київ • УНН

 • 13922 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України у партнерстві з Асоціацією IT Ukraine запустило проект IT Export Boost для просування IT-послуг українських компаній на зовнішніх ринках. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, пише УНН.

Цитата

"Радий повідомити про нове партнерство МЗС із українським бізнесом задля створення для українських компаній нових можливостей на зовнішніх ринках. МЗС та Асоціація IT Ukraine започаткували проект IT Export Boost, аби просувати український IT-експорт у світі із залученням наших посольств та консульств. Наразі йдеться про 14 країн: США, Велика Британія, Ізраїль, Японія, Сінгапур, Республіка Корея, Індія та ще сім європейських країн (Швейцарія, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія)", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Деталі

Міністр повідомив, що диппредставництва України у перерахованих країнах допоможуть українським компаніям у сфері IT налагодити контакти з потенційними замовниками і державного, і приватного сектору.

"Українські IT-послуги вже тісно інтегровані в міжнародний ринок, приносять понад 5 млрд дол. валютних надходжень до країни.

У 2020 році багато секторів економіки постраждали унаслідок пандемії, але експорт IT-індустрії навпаки зріс на $853 млн, тобто понад 20%. Частка комп'ютерних послуг у загальному експорті країни досягла 8,3%. Проект IT Export Boost має надати додатковий імпульс не лише експорту, а й залученню до України науково-дослідних центрів міжнародних компаній", - додав Кулеба.

Додамо

Представники Асоціації IT Ukraine, у свою чергу, поділяться з українськими дипломатами інформацією про особливості IT-індустрії.

"Україна послідовно закріплюється за кордоном у ролі постачальника не лише товарів, а й високотехнологічних послуг. Тому нашим дипломатам важливо розумітися на особливостях цього ринку задля ефективних переговорів із потенційними іноземними партнерами та замовниками послуг українських компаній", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що МЗС планує організувати низку торговельних місій українських ІТ-компаній до країн, які входять до проекту, щойно дозволятимуть карантинні обмеження.

Як повідомляв раніше УНН, на 83-му році життя помер перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко.

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