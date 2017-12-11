МЗС України закликало припинити політизацію питання нового освітнього закону
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює вдячність Венеціанській Комісії за розгляд звернення України щодо Закону України "Про освіту" у максимально стислі терміни. Про це йдеться в заяві МЗС стосовно висновків Венеціанської Комісії щодо Закону України "Про освіту", передає УНН.
"Ми вважаємо, що опубліковані 11 грудня ц.р. рекомендації, які містяться в офіційному висновку, допоможуть впроваджувати Закон з їх урахуванням в інтересах української мови як державної, а також з урахуванням важливості забезпечення розвитку мов національних меншин України для самоідентифікації та у місцях компактного проживання", - йдеться в заявію
Як зазначили у МЗС, ухвалення рішення ВК дозволяє перевести питання подальшої імплементації освітньої реформи в Україні виключно в експертне русло.
"У цьому зв'язку закликаємо утриматися від подальшого вільного тлумачення згаданих рекомендацій, припинити політизацію питання нового освітнього закону, його використання для спекуляцій і конфронтації. Ми розраховуємо в цьому на конструктивний підхід з боку наших іноземних партнерів, готові надавати повну та змістовну інформацію про наступні кроки України в цьому напрямку, щоб процес освітньої реформи відбувався прозоро і не ставав предметом подальших непорозумінь.", - наголосили в МЗС.
Нагадаємо, Венеційська комісія звернула увагу на можливу дискримінацію мов, які не є офіційними в ЄС.