МИД Украины призвал прекратить политизацию вопроса нового образовательного закона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает благодарность Венецианской Комиссии за рассмотрение обращения Украины относительно Закона Украины "Об образовании" в максимально сжатые сроки. Об этом говорится в заявлении МИД относительно выводов Венецианской комиссии относительно Закона Украины "Об образовании", передает УНН.
"Мы считаем, что опубликованные 11 декабря с.г. рекомендации, содержащиеся в официальном заключении, помогут внедрять Закон с их учетом в интересах украинского языка как государственного, а также с учетом важности обеспечения развития языков национальных меньшинств Украины для самоидентификации и в местах компактного проживания", - говорится в заявлении.
Как отметили в МИД, принятие решения ВК позволяет перевести вопрос дальнейшей имплементации образовательной реформы в Украине исключительно в экспертное русло.
"В этой связи призываем воздержаться от дальнейшего свободного толкования упомянутых рекомендаций, прекратить политизацию вопроса нового образовательного закона, его использование для спекуляций и конфронтации. Мы рассчитываем в этом на конструктивный подход со стороны наших иностранных партнеров, готовы предоставлять полную и содержательную информацию о следующих шагах Украины в этом направлении, чтобы процесс образовательной реформы происходил прозрачно и не становился предметом дальнейших недоразумений", - отметили в МИД.
Напомним, Венецианская комиссия обратила внимание на возможную дискриминацию языков, не являющихся официальными в ЕС.