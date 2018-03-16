МЗС України закликало посилити санкції проти РФ через вибори в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити санкції проти Російської Федерації у зв'язку з проведення незаконних виборів президента в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
У МЗС заявили, що результати незаконного голосування будуть нікчемними з юридичної точки зору, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.
Окрім того, незаконне голосування на тимчасово окупованій території України спотворить результати виборів в Російській Федерації в цілому і, таким чином, поставить під серйозний сумнів їхню легітимність.
Також МЗС привітало рішення БДІПЛ ОБСЄ та інших міжнародних партнерів не брати участь у спостереженні за незаконним виборчим процесом в окупованих АР Крим та м.Севастополь.
"Переконані, що належною відповіддю міжнародного співтовариства на нову спробу Москви підірвати засадничі принципи сучасного світоустрою – суверенітет, територіальну цілісність та непорушність кордонів – має бути посилення санкційного тиску на державу агресора, у тому числі у вигляді персональних санкцій. Закликаємо наших партнерів рішуче засудити незаконні дії РФ з організації виборів у тимчасово окупованому Криму та не визнавати їхні "результати", - йдеться у повідомленні МЗС.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підготувало та у понеділок представить міністрам закордонних справ країн ЄС списки персональних санкцій щодо осіб, що беруть участь у проведенні незаконних виборів президента РФ в анексованому Криму.