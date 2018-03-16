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МИД Украины призвал ужесточить санкции против РФ из-за выборов в Крыму

МИД Украины призвал ужесточить санкции против РФ из-за выборов в Крыму

Киев  •  УНН

 • 9313 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации в связи с проведением незаконных выборов президента в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

В МИД заявили, что результаты незаконного голосования будут ничтожными с юридической точки зрения, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

Кроме того, незаконное голосование на временно оккупированной территории Украины исказит результаты выборов в Российской Федерации в целом и, таким образом, поставит под серьезное сомнение их легитимность.

Также МИД приветствовал решение БДИПЧ ОБСЕ и других международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконным избирательным процессом в оккупированных АР Крым и Севастополь.

"Убеждены, что надлежащим ответом международного сообщества на новую попытку Москвы подорвать основополагающие принципы современного мироустройства - суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ - должно быть усиление санкционного давления на государство-агрессора, в том числе в виде персональных санкций. Призываем наших партнеров решительно осудить незаконные действия РФ по организации выборов во временно оккупированном Крыму и не признавать их "результаты", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины подготовило и в понедельник представит министрам иностранных дел стран ЕС списки персональных санкций в отношении лиц, участвующих в проведении незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму.

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