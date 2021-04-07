МЗС України підтримало посольство у Латвії: вказують на спроби РФ діяти під вивіскою "української громади"

Цитата:

“Закордонне українство — важливі партнери у захисті національних інтересів України. Ми підтримуємо посольство України в Латвії у зміцненні діалогу із українськими організаціями Латвії на противагу спробам РФ просувати вплив під вивіскою нібито “української громади”, — заявив Ніколенко.

Деталі

5 квітня посольство України у Латвії оприлюднило інформацію про те, що, у зв’язку із принциповою позицією посла України в Латвії Олександра Міщенка щодо викриття злочинної діяльності проти України так званої української організації — насправді маріонетки в руках Кремля — Об’єднання українських товариств Латвії, проросійські сили “розпочали кампанію з дискредитації посла України і посольства шляхом компіляції та фальсифікації висловів посла України із відкритих джерел, інтерв’ю тощо”.

Зокрема, повідомляється, що проросійські сили використовують відеоматеріали 40-хвилинного інтерв’ю посла України для “Radio Baltkom” від 30 квітня 2019 року.

“Поява подібного роду матеріалів вчергове засвідчує антиукраїнську сутність так званої української організації "Об’єднання українських товариств Латвії“, яке насправді працює в інтересах країни-агресора Росії”, — заявили дипломати.

Що було раніше

Минулого місяця Світовий конґрес українців виключив зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії, оскільки його діяльність “демонструє антиукраїнську позицію”.



