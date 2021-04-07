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МИД Украины поддержало посольство в Латвии: указывают на попытки РФ действовать под вывеской "украинской общины"

МИД Украины поддержало посольство в Латвии: указывают на попытки РФ действовать под вывеской "украинской общины"

Киев  •  УНН

 • 14604 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство иностранных дел поддерживает посольство Украины в Латвии в укреплении диалога с украинскими организациями страны в противовес попыткам Кремля продвигать влияние под вывеской якобы "украинской общины". Об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

Цитата:

"Зарубежное украинство - важные партнеры в защите национальных интересов Украины. Мы поддерживаем посольство Украины в Латвии в укреплении диалога с украинскими организациями Латвии в противовес попыткам РФ продвигать влияние под вывеской якобы "украинской общины", - заявил Николенко.

Детали

5 апреля посольство Украины в Латвии обнародовало информацию о том, что в связи с принципиальной позицией посла Украины в Латвии Александра Мищенко по разоблачению преступной деятельности против Украины так называемой украинской организации - на самом деле марионетки в руках Кремля - Объединения украинских обществ Латвии, пророссийские силы "начали кампанию по дискредитации посла Украины и посольства путем компиляции и фальсификации высказываний посла Украины из открытых источников, интервью и т.п.".

В частности, сообщается, что пророссийские силы используют видеоматериалы 40-минутного интервью посла Украины для "Radio Baltkom" от 30 апреля 2019 года.

"Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует об антиукраинской сущности так называемой украинской организации "Объединение украинских обществ Латвии", которое на самом деле работает в интересах страны-агрессора России", - заявили дипломаты.

Что было ранее

В прошлом месяце Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии, поскольку его деятельность "демонстрирует антиукраинскую позицию".

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