МЗС України направило ноту італійській стороні через експорт товарів з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. МЗС направило ноту протесту італійській стороні, з метою недопущення експонування товарів з окупованого Криму. Про це у Twitter повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца, передає УНН.
Як повідомили у Крим.Реалії кримське вино прибрали з російського стенду на виставці “Vinitaly-2017” в Італії, після звернення в поліцію керуючого партнера проекту UA2EU Олексія Любецького.
“Згідно з Рішенням Ради ЄС 692/2014 італійські організатори направили вимогу російській стороні не експонувати товари з АРК в рамках “Vinitaly-2017,” — йдеться в повідомленні М.Беци.
Довідка УНН: Vinitaly — міжнародна щорічна виставка вина і спиртних напоїв, яка проходить у Вероні з 1967 року. Виставка об’єднує виробників, імпортерів, дистриб’юторів, постачальників, техніків. В рамках заходу щороку проводиться понад п’ятдесят тематичних дегустацій італійських і зарубіжних вин. Також проводяться конференції, на яких обговорюються ключові питання, пов’язані з пропозицією і попитом на ринку вина.
МЗС направило ноти італ стороні, звернулось до адміністрації виставки з метою недопущення експонування товарів з АРК https://t.co/a3S0pQuKNB— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 апреля 2017 г.
Згідно з Рішенням Ради ЄС 692/2014 італійські організатори направили вимогу рос стороні не експонувати товари з АРК в рамках “Vinitaly-2017”— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 апреля 2017 г.