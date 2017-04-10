МИД Украины направило ноту итальянской стороне через экспорт товаров из Крыма

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51109 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104890 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161447 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118825 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117942 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113312 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104787 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155010 просмотра

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МИД Украины направило ноту итальянской стороне через экспорт товаров из Крыма

МИД Украины направило ноту итальянской стороне через экспорт товаров из Крыма

Киев  •  УНН

 • 16945 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. МИД направил ноту протеста итальянской стороне, с целью недопущения экспонирования товаров из оккупированного Крыма. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

Как сообщили в Крим.Реалии крымское вино убрали из российского стенда на выставке "Vinitaly-2017" в Италии, после обращения в полицию управляющего партнера проекта UA2EU Алексея Любечского.

"Согласно решению Совета ЕС 692/2014 итальянские организаторы направили требование российской стороне не экспонировать товары из АРК в рамках" Vinitaly-2017 ", - говорится в сообщении М.Бецы.

Справка: Vinitaly - международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников. В рамках мероприятия ежегодно проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проводятся конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.

МИД направил ноты итал стороне, обратилось к администрации выставки с целью недопущения экспонирования товаров из АРК https://t.co/a3S0pQuKNB

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 апреля 2017 г.

Согласно решению Совета ЕС 692/2014 итальянские организаторы направили требование рус стороне не экспонировать товары из АРК в рамках "Vinitaly-2017"

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 апреля 2017 г.

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