МИД Украины направило ноту итальянской стороне через экспорт товаров из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. МИД направил ноту протеста итальянской стороне, с целью недопущения экспонирования товаров из оккупированного Крыма. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
Как сообщили в Крим.Реалии крымское вино убрали из российского стенда на выставке "Vinitaly-2017" в Италии, после обращения в полицию управляющего партнера проекта UA2EU Алексея Любечского.
"Согласно решению Совета ЕС 692/2014 итальянские организаторы направили требование российской стороне не экспонировать товары из АРК в рамках" Vinitaly-2017 ", - говорится в сообщении М.Бецы.
Справка: Vinitaly - международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников. В рамках мероприятия ежегодно проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проводятся конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.
МИД направил ноты итал стороне, обратилось к администрации выставки с целью недопущения экспонирования товаров из АРК https://t.co/a3S0pQuKNB- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 апреля 2017 г.
Согласно решению Совета ЕС 692/2014 итальянские организаторы направили требование рус стороне не экспонировать товары из АРК в рамках "Vinitaly-2017"- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 апреля 2017 г.