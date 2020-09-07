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МЗС Сербії про вибачення Захарової через свій пост у Facebook: інцидент вичерпано

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Ситуація навколо висловлювання офіційного представника МЗС Марії Захарової щодо візиту президента Сербії Александара Вучіча в США вичерпана і не залишить наслідків в російсько-сербських відносинах. Про це заявив у понеділок глава МЗС Сербії, перший віце-прем’єр Івіца Дачіч, пише УНН.

МЗС Сербії про вибачення Захарової через свій пост у Facebook: інцидент вичерпано

“Глава МЗС Івіца Дачіч заявив, що МЗС Сербії і глава російської дипломатії Сергій Лавров доклали зусиль, щоб закрити випадок публікації представника МЗС Марії Захарової, щоб не залишилося сумнівів у відносинах Сербії і Росії. Дачіч в ранковій програмі Happy TV заявив, що дві країни є стратегічним партнерами і продовжують це співробітництво, і це не залишить сліду на наших добрих відносинах”, — цитує Дачіча пресслужба міністерства.

Глава МЗС Сербії також вказав, що на переговорах у Вашингтоні делегація Сербії не дозволила, щоб підписаний сторонами документ відбився на стосунках Белграда з Москвою і Пекіном.

Дачіч розповів, що МЗС Сербії “покликав російського посла, щоб усно попросити у нього пояснення” щодо публікації в Facebook. За його словами, до зустрічі з дипломатом йому подзвонив Сергій Лавров, який зазначив, що подібний запис не відображає позицію російської адміністрації, а РФ і Сербія — брати, друзі і стратегічні партнери.

Раніше стало відомо, що Кремль розраховує, що ні у кого “не залишається сумнівів в повазі РФ до Сербії і її керівництва”. Про це в понеділок заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи висловлювання офіційного представника МЗС Марії Захарової.

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