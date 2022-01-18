МЗС: Росія не інформувала про евакуацію дипломатів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України і, своєю чергою, не планує евакуйовувати своїх дипломатів з РФ. Про це УНН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
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“Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників. Зі свого боку, МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з РФ”, - повідомив дипломат.
Деталі
За словами речника МЗС, на території Росії наразі функціонують у штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську.
“Незважаючи на складні умови, наші дипломати і консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання, насамперед захищати інтереси українських громадян в Росії”, - додав він.
Контекст
Раніше американське видання The New York Times з посиланням на представника українських спецслужб повідомило, що Росія почала евакуйовувати дипломатів та їхні сім’ї з України.
На думку американських і українських чиновників, скорочення чисельності штату посольства Росії може бути “частково пропагандою, частково підготовкою до конфлікту, що насувається, або частково хитрощами”, пише видання.