МЗС РФ у відповідь Кишиневу вишле п'ять молдовських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. П’ять співробітників молдавської дипломатичної місії в Москві повинні покинути Росію протягом трьох діб. Повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Росії, передає УНН.
Так, “31 травня радник-посланник Посольства Республіки Молдова в Російській Федерації Н.Мийня був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота, в якій вказується, що у відповідь на висилку 29 травня п’яти російських дипломатів з Кишинева, п’ять співробітників молдавської дипломатичної місії в Москві оголошені „persona non grata“, і їм наказано покинути територію Російської Федерації в триденний термін,” — йдеться в заяві МЗС РФ.
Також у російському МЗС додали, що надіється, що в Кишиневі “усвідомлюють контрпродуктивність своїх недружніх дій щодо Російської Федерації і деструктивний характер початого молдовською стороною кроку”.
Нагадаємо, п’ять російських дипломатів, імена яких не називаються, 29 травня, були оголошені персонами нон грата в Молдові. Вони мали покинути територію Молдови за 72 години.