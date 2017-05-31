МИД РФ в ответ Кишиневу вышлет пять молдавских дипломатов

Так, "31 мая советник-посланник Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Н.Мийня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, п ' Пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены "persona non grata", и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок ", - говорится в заявлении МИД РФ.

Также в российском МИДе добавили, что надеется, что в Кишиневе "осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер начатого молдавской стороной шага".

Напомним, пять российских дипломатов, имена которых не называются, 29 мая, были объявлены персонами нон грата в Молдове . Они имели покинуть территорию Молдовы за 72 часа.