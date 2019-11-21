МЗС РФ прокоментувало скандал навколо вербування дипломатами Росії сербських урядовців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Шпигунський скандал в Сербії — це “чергова провокаційна історія перед контактами на найвищому рівні”. Про це повідомила на брифінгу в четвер офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Зараз у нас мають відбутися контакти на вищому рівні. Ми вже звикли, що перед контактами на найвищому або на високому рівні, десь за кілька днів з’являються цікаві сюжети, які видаються за сенсації. Проходить час, все це або дезавуюється, або виявляється якоюсь нашвидко сфабрикованою провокацією”, — сказала вона.
“Очевидно, що завдання, яке стояло перед авторами цього відео, — це провокативні дії, це спроба налаштувати людей відповідним чином перед цілим рядом переговорів, зустрічей і візитів”, — додала дипломат.
Як передавав УНН раніше, президент Сербії Александар Вучич доручив спецслужбам країни перевірити публікації ЗМІ про спроби вербування офіцера країни представником військового аташату РФ.