МЗС РФ повернуло без розгляду Україні ноту протесту щодо відвідування Путіним окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії повернуло українській стороні ноту протесту щодо відвідування президентом Росії Володимиром Путіним навчань Північного і Чорноморського флотів РФ, що проходили в окупованому Криму, нібито “через відсутність підстав для протесту”. Про це йдеться в поширеному в п’ятницю повідомленні МЗС РФ, пише УНН.
“Цю ноту, як і інші звернення, що надходять до нас, такого роду, МЗС Росії повернув українській стороні без розгляду через відсутність підстав для протесту. Нагадуємо, що президент Росії і інші російські офіційні особи не повинні узгоджувати з іноземними державами свої поїздки в суб’єкти Російської Федерації. Це в повній мірі відноситься до Республіки Крим та міста федерального значення Севастополю”, — повідомили в дипвідомстві.
Крім того, в МЗС РФ закликали “українську сторону нарешті прийняти реальність приналежність Криму і Севастополя Російській Федерації”.
Як передавав УНН, у Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на візит президента РФ Володимира Путіна до окупованого Криму і нагадали, що подібні неузгоджені візити є грубим порушенням.