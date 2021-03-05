МЗС РФ анонсувало санкції проти США у відповідь словами "ми їх скоро порадуємо"

Деталі

“З огляду на, як вони (США) поводяться зараз, як вони опублікували відразу всі ці списки, я думаю, що ми їх скоро порадуємо. Робота ведеться. Не думайте, що якщо ми про неї не говоримо, то її немає, — сказала вона, відповідаючи на питання про терміни відповіді російської сторони на останні американські санкції, пов’язані з ситуацією навколо Олексія Навального. — З огляду на їхній підхід до того, щоб надати всьому цьому такий феєричний інформаційний вимір, ми їх теж, як у нас люблять говорити, почули, сприйняли”.

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Захарова зазначила, що раніше російська сторона цілеспрямовано не привертала увагу публіки до заходів у відповідь. “Взагалі-то, раніше ми не розкривали і не надавали такої гласності, не надавали цьому такого публічного виміру як відповідь заходами. Вони ввели якісь стоп-листи, ми ввели стоп-листи і або поінформували їх, або відповіли на їхні запитання. Вони ж розуміють, що потрапляють їхні персоналії в ці стоп-листи”, — пояснила офіційний представник МЗС РФ. Вона також вказала, що Росія не чекає чогось для введення заходів у відповідь на санкції США.

Контекст

Сполучені Штати 2 березня через ситуації навколо Навального ввели санкції проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, генпрокурора РФ Ігоря Краснова і ще чотирьох осіб, а також ряду підприємств і установ, заборонили надання РФ кредитів урядовими фінансовими організаціями та експорт в Росію “будь-якого роду оборонних виробів”. ЄС: 2 березня також ввів нові санкції через ситуацію з Навальним.