МЗС про нові санкції РФ: це кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії

Міністерство закордонних справ України висловлює протест проти розширення переліку українських фізичних осіб, стосовно яких урядом Російської Федерації запроваджуються так звані “спеціальні економічні заходи”.

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“Цей протиправний крок є продовженням РФ агресії проти України в усіх її формах і проявах. Цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадського суспільства, але й представники українського дипломатичного корпусу. Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи”, — зазначили у МЗС.

Українські дипломати також додали, що: “Жоден тиск з боку РФ не зупинить послідовну політику України з протидії російській агресії. Продовжимо докладати послідовних зусиль задля припинення окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права. Ці агресивні кроки держави-окупанта не залишиться без відповіді”.

Контекст

Мова йде про економічні санкції, які Росія запровадила проти 73 українців. У список потрапили глава МЗС України Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

Крім Кулеби і Данилова, в нього увійшли уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, губернатор Дніпропетровської області Валентин Резниченко. Також в список включені перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, депутат Верховної ради Олександр Дубинський, колишній заступник міністра закордонних справ, а нині — радник міністра енергетики України Олена Зеркаль, колишня нардеп Ради Надія Савченко.

Під дію санкцій російського уряду потрапили український співак Михайло Поплавський, директор Інституту Нацпам’яті Антон Дробович та понад 30 народних депутатів 9-го скликання.

У оновленому санкційному списку щодо громадян Украни російський уряд не тільки розширив перелік підсанкційних осіб, але й викреслив низку імен. Зокрема з нього виключили Фельдмана, Святаша та інших.